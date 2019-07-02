В аппарате Борисова опровергли сообщения о проблемах с производством "Авангарда"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Информация о проблемах с производством стратегических ракетных комплексов "Авангард" не соответствует действительности, заявили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего вопросы ОПК.

"Производство и поставка комплексов "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком идут в соответствии с графиком, без сбоев", - сообщили "Интерфаксу" в аппарате, комментируя публикации СМИ.

Американский телеканал CNBS со ссылкой на данные доклада разведки США ранее сообщил, что российская промышленность испытывает проблемы с поставками углеволокна для производства ракет "Авангард". По данным американской разведки, Россия сможет произвести не более 60 ракет.

21 июня командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что новые ракетные комплексы стратегического назначения "Авангард" заступят на боевое дежурство в конце года под Оренбургом.

В Военной академии РВСН заявляли, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость полета для любых средств противоракетной обороны.

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" будут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".