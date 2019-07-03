Минздрав увидел плюсы в том, что в России стало больше людей с ВИЧ
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Минздраве считают, что увеличение числа зараженных ВИЧ в России связано с тем, что люди стали реже умирать от этого заболевания; об этом в среду заявили в пресс-службе ведомства.
"Рост показателя пораженности не может однозначно трактоваться как ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе. Показатель пораженности может возрастать в результате успешного лечения больных и снижения смертности от заболевания, а соответственно, накопления больных, имеющих данное заболевание", - заявили там.
В прошлом году в России ВИЧ впервые выявили почти у 86 тысяч человек. Всего в стране, по данным Минздрава, зарегистрировано почти 900 тысяч больных; при этом антиретровирусную терапию получает лишь половина из них (457 тысяч).
Как ранее сообщил РБК со ссылкой на Роспотребнадзор, в 13 регионах России вирусом иммунодефицита человека заражено более 1% жителей, а в 35 регионах - 0,5%.
Самые высокие показатели - в Иркутской области, где заражено 1,8% населения. Также почти 2% заражены в Свердловской и Кемеровской областях. В топ-13 также вошли Ленинградская область и Крым.
Также растет количество небольших городов, где показатели распространения ВИЧ-инфекции превышает среднероссийские показатели в два-четыре раза.