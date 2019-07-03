Минздрав увидел плюсы в том, что в России стало больше людей с ВИЧ

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Минздраве считают, что увеличение числа зараженных ВИЧ в России связано с тем, что люди стали реже умирать от этого заболевания; об этом в среду заявили в пресс-службе ведомства.

"Рост показателя пораженности не может однозначно трактоваться как ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе. Показатель пораженности может возрастать в результате успешного лечения больных и снижения смертности от заболевания, а соответственно, накопления больных, имеющих данное заболевание", - заявили там.

В прошлом году в России ВИЧ впервые выявили почти у 86 тысяч человек. Всего в стране, по данным Минздрава, зарегистрировано почти 900 тысяч больных; при этом антиретровирусную терапию получает лишь половина из них (457 тысяч).