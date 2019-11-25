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Министр Скворцова призвала заняться духовно-нравственным воспитанием молодежи для борьбы с ВИЧ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минздрава Вероника Скворцова считает необходимым духовно-нравственное воспитание молодежи, ее просвещение и повышение информированности о ВИЧ-инфекции для борьбы с распространением ВИЧ. Она заявила это на форуме по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

По ее данным, в России около 900 000 ВИЧ-положительных. Молодежь она отнесла к группе повышенного риска.

В 2019 году впервые в России снизилось число людей, заразившихся ВИЧ в текущем году, сказала также министр.

"В январе - октябре 2019 года зарегистрировали снижение до 65 755 новых случаев, на 8% ниже, чем за аналогичный период 18 года, когда было зарегистрировано 71 500 ВИЧ-инфицированных", - сказала она.

По словам Скворцовой, в нулевые годы отмечалось 8-12% прироста заболеваемости каждый год, а перелом наступил в 2015 году, когда были приняты меры по борьбе с заражением. Сейчас на диспансерном учете стоят 740 000 людей с диагнозом ВИЧ, из них 493 000, или 67%, получают лечение.

В прошлом году Минздрав сообщил, что прирост заболеваемости ВИЧ уменьшился на 2%.

В июле в министерстве объяснили рост показателя пораженности ВИЧ в России снижением смертности от заболевания.

"Рост показателя пораженности не может однозначно трактоваться как ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе. Показатель пораженности может возрастать в результате успешного лечения больных и снижения смертности от заболевания, а соответственно, накопления больных, имеющих данное заболевание", - объясняла пресс-служба ведомства.

Минздрав Вероника Скворцова

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