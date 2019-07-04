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Петербургский студент фейковой работой спровоцировал полицейских на проверку

Он выдал чужой эксперимент с наркотиками за свою работу

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге полиция провела проверку после того, как студент Санкт-Петербургского государственного университета в своей научной работе указал, что провел эксперимент с использованием наркотиков. Об этом говорится в ректорских материалах вуза.

Работа называлась "Восприятие боли в процессе предсмертных переживаний".

Проверка установила, что на самом деле студент описанный им эксперимент не проводил. Он признался, что перевел с английского описание чужого эксперимента, который провели в зарубежном университете, и выдал эту работу за свою.

О санкциях в отношении студента не сообщается.

СПбГУ наркотики полиция

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