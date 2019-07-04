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Минсельхоз пообещал не ограничивать сбор грибов и ягод

Минсельхоз пообещал не ограничивать сбор грибов и ягод
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Минсельхозе разъяснили инициативу ввести регулирование заготовки дикорастущего сырья и лекарственных растений. В ведомстве заверили, что не планируют вводить ограничительных и контрольных мер по отношению к сбору дикоросов гражданами.

Накануне был опубликован проект постановления правительства, который предполагает передать Минсельхозу полномочия в сфере регулирования заготовки, переработки и хранения лекарственных растений и дикоросов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок.

В ведомстве разъяснили, что предприятия, занимающиеся заготовкой, переработкой и хранением дикорастущего сырья, получат государственную поддержку.

По оценкам министерства, Россия обладает значительным запасами дикорастущего сырья на уровне порядка 8,5 млн тонн в год. При этом они используются всего на 6%.

По данным Рослесхоза, в лесах России растет сотни видов пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. Эксплуатационные запасы самых распространенных из них составляют 7,4 млн тонн, биологические запасы - 13,4 млн тонн.

По оценке Союза заготовителей и переработчиков дикоросов, извлечение составляет не более 5% этого объема.

Минсельхоз

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