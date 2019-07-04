Поиск

Россия предложила Чехии отложить спор об условиях авиаперевозок до сентября

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Россия предложила авиационным властям Чехии отложить решение спорных вопросов, разногласия по которым привели к частичной отмене рейсов между двумя странами, до сентября, заявили в четверг в Минтрансе РФ.

В миреМосква и Прага снимут взаимные ограничения на авиаперелеты до 7 июляМосква и Прага снимут взаимные ограничения на авиаперелеты до 7 июляЧитать подробнее

Российское ведомство объясняет это заботой о людях - отмены перелетов пришлись на высокий сезон, когда многие россияне планировали лететь в отпуска. В Минтрансе надеются, что чешская сторона поддержит это предложение, так как "забота о пассажирах является приоритетом деятельности транспортных министерств двух стран".

В прошлый вторник "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" отменили рейсы в Чехию, поскольку авиавласти этой страны аннулировали разрешения на полеты. Причиной конфликта стало недовольство Праги условиями транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для нацперевозчика Czech Airlines. К вечеру вторника РФ и Чехия договорились о возобновлении рейсов, но только до 7 июля.

Чехия Минтранс

Новости по теме

Новости

Матвиенко предложила запретить смартфоны в школах

Бывшего главу "Автодора" заподозрили в злоупотреблении на 2 млрд рублей

Бывшего главу "Автодора" заподозрили в злоупотреблении на 2 млрд рублей

СКР предложил бороться с хулиганами в самолетах с помощью воздушных маршалов

СКР предложил бороться с хулиганами в самолетах с помощью воздушных маршалов

Минздрав объяснил необходимость французского самолета Falcon-7Х чиновникам

Минздрав объяснил необходимость французского самолета Falcon-7Х чиновникам
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Кокорин и Мамаев отправлены в колонию

Кокорин и Мамаев отправлены в колонию

Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло до 21 человека

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло до 21 человека

На экс-главу "Автодора" завели дело из-за нарушений при строительстве ЦКАД

В Иркутске начали готовиться к паводку из-за повышения воды в притоке Ангары

В Иркутске начали готовиться к паводку из-за повышения воды в притоке Ангары

Минсельхоз пообещал не ограничивать сбор грибов и ягод

Минсельхоз пообещал не ограничивать сбор грибов и ягод
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');