Россия предложила Чехии отложить спор об условиях авиаперевозок до сентября

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Россия предложила авиационным властям Чехии отложить решение спорных вопросов, разногласия по которым привели к частичной отмене рейсов между двумя странами, до сентября, заявили в четверг в Минтрансе РФ.

Российское ведомство объясняет это заботой о людях - отмены перелетов пришлись на высокий сезон, когда многие россияне планировали лететь в отпуска. В Минтрансе надеются, что чешская сторона поддержит это предложение, так как "забота о пассажирах является приоритетом деятельности транспортных министерств двух стран".

В прошлый вторник "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" отменили рейсы в Чехию, поскольку авиавласти этой страны аннулировали разрешения на полеты. Причиной конфликта стало недовольство Праги условиями транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для нацперевозчика Czech Airlines. К вечеру вторника РФ и Чехия договорились о возобновлении рейсов, но только до 7 июля.