Посольство США настаивает на отправке запросов об обследовании Уилана независимым врачом

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Посольство США настаивает на том, что отправляло в МИД РФ запрос о медицинском обследовании задержанного американца Пола Уилана.

В дипмиссии отметили, что в соответствии с дипломатическим протоколом посольство США направляло эти запросы в Министерство иностранных дел. "Может быть, наши запросы потерялись вместе с письмами родственников Пола Уилана?" - отметили в посольстве.

Накануне во ФСИН заявили, что не получали никаких ходатайств о приглашении к Уилану стороннего врача, а также просьб известить дипмиссию о состоянии его здоровья. "Эти заявления не соответствуют действительности", - заявили в американском посольстве.

О том, что Уилану просят вызвать приглашенного врача, в посольстве США сообщили еще 1 июля. Там заявили, что состояние американца резко ухудшилось. Однако накануне во ФСИН сообщили, что с Уиланом все в порядке, его осматривает штатный врач в СИЗО.

Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года; его обвиняют в шпионаже.