Посольство США сообщило об ухудшении здоровья арестованного Пола Уилана

К нему не пустили врача, которого пригласили американские дипломаты

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Обвиненному в шпионаже гражданину США, который с конца декабря 2018 года находится в московском СИЗО "Лефортово", стало хуже. Об этом заявило посольство США в России.

По словам дипломатов, в СИЗО Уилану оказывают базовую медицинскую помощь, однако его состояние требует большего. Ходатайство о допуске к американцу стороннего врача для консультации российская сторона отклонила.

ФСБ обвиняет Уилана в шпионаже. По утверждению следствия, у него при обыске нашли флешку с информацией, составляющей гостайну. Защита утверждает, что флешку Уилану передали, он не успел ее изучить до задержания и думал, что на флешке информация о его прошлых поездках в Россию.

В мае американец заявил в суде, что в СИЗО ему угрожают и плохо с ним обращаются. Также Уилан сказал, что считает себя жертвой политического преследования, и что его уголовное дело - месть России за санкции.

В июне посольство США потребовало проверить информацию об угрозах Уилану и о плохом обращении с ним, а также обеспечить ему полную безопасность. Во ФСИН заявили, что американцу ничто не угрожает.