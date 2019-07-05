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Фактическую доступность паллиативной помощи в РФ оценили в 7%-36%

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Фактическая доступность паллиативной помощи в России колеблется от 7% до 36% (в Дальневосточном федеральном округе и в Северо-Западном федеральном округе соответственно), несмотря на то, что количество паллиативных коек в медучреждениях России достигло мирового уровня, сообщает в пятницу газета "Известия".

Об этом изданию сообщила глава Московского многопрофильного центра паллиативной помощи столичного департамента здравоохранения Нюта Федермессер, которая также является руководителем проекта ОНФ "Регион заботы".

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Мониторинг "Региона заботы" показал, что по факту хосписы и профильные отделения в больницах на 70-85% заняты людьми, которых попросту больше некуда пристроить. Там размещают по большей части одиноких пожилых или лежачих больных, нуждающихся в помощи специалистов и реабилитации (15-20%). На паллиативные койки кладут и одиноких инвалидов (5-10%), и тех, кому требуется круглосуточный уход медсестер (15%). До 8% мест в некоторых паллиативных отделениях занимают асоциальные граждане и бездомные, отмечается в статье.

По имеющимся у газеты данным, ситуация в хосписах оказалась чуть лучше - там до 30% мест достается паллиативным больным. Остальные же койки отданы другим категориям людей, нуждающихся в уходе и социальных услугах.

По словам Федермессер, таким образом ситуацию не спасает то, что многие регионы России соответствуют международным стандартам по числу паллиативных коек (10 на 100 тыс. населения), а Тверская область даже превосходит этот стандарт.

В министерстве здравоохранения РФ газете сообщили, что в 2018 году в государстве было 13 093 паллиативные койки для взрослых и 718 коек для детей. В общей сложности в стране работали 897 кабинетов паллиативной медпомощи для взрослого населения, 520 профильных отделений, 74 хосписа, 640 отделений и 15 домов сестринского ухода.

На последнем заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере об этой ситуации доложили вице-премьеру Татьяне Голиковой. В аппарате зампреда изданию сообщили, что разработку дорожной карты по доступности паллиативной помощи планируется поручить Минздраву и Минтруду.

Россия Нюта Федермессер

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