Фактическую доступность паллиативной помощи в РФ оценили в 7%-36%

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Фактическая доступность паллиативной помощи в России колеблется от 7% до 36% (в Дальневосточном федеральном округе и в Северо-Западном федеральном округе соответственно), несмотря на то, что количество паллиативных коек в медучреждениях России достигло мирового уровня, сообщает в пятницу газета "Известия".

Об этом изданию сообщила глава Московского многопрофильного центра паллиативной помощи столичного департамента здравоохранения Нюта Федермессер, которая также является руководителем проекта ОНФ "Регион заботы".

Мониторинг "Региона заботы" показал, что по факту хосписы и профильные отделения в больницах на 70-85% заняты людьми, которых попросту больше некуда пристроить. Там размещают по большей части одиноких пожилых или лежачих больных, нуждающихся в помощи специалистов и реабилитации (15-20%). На паллиативные койки кладут и одиноких инвалидов (5-10%), и тех, кому требуется круглосуточный уход медсестер (15%). До 8% мест в некоторых паллиативных отделениях занимают асоциальные граждане и бездомные, отмечается в статье.

По имеющимся у газеты данным, ситуация в хосписах оказалась чуть лучше - там до 30% мест достается паллиативным больным. Остальные же койки отданы другим категориям людей, нуждающихся в уходе и социальных услугах.

По словам Федермессер, таким образом ситуацию не спасает то, что многие регионы России соответствуют международным стандартам по числу паллиативных коек (10 на 100 тыс. населения), а Тверская область даже превосходит этот стандарт.

В министерстве здравоохранения РФ газете сообщили, что в 2018 году в государстве было 13 093 паллиативные койки для взрослых и 718 коек для детей. В общей сложности в стране работали 897 кабинетов паллиативной медпомощи для взрослого населения, 520 профильных отделений, 74 хосписа, 640 отделений и 15 домов сестринского ухода.

На последнем заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере об этой ситуации доложили вице-премьеру Татьяне Голиковой. В аппарате зампреда изданию сообщили, что разработку дорожной карты по доступности паллиативной помощи планируется поручить Минздраву и Минтруду.