Медведев рассказал об отличии блогеров от профессиональных журналистов

Он отметил, что журналистам часто приходится идти против властей

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Популярность блогера в интернете не означает, что он при этом будет качественным журналистом, писать в интернете могут многие, но "все-таки качественная журналистика, безусловно, нужна", заявил на политической конференции "Единой России" лидер партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

Комментируя идею "Единой России" организовать партийный конкурс по поддержке журналистов-расследователей, он сказал, что ее поддерживает, но считает, что все расследования должны проводиться честно и журналистика должна быть качественной.

Он объяснил, что под профессионализмом имеет в виду погружение в материал, проработку тем, признание "весьма непростых вещей" и непростую жизненную позицию.

"Очень часто приходится идти против властей журналисту для того, чтобы описать то или иное явление, неважно даже, на каком уровне этот журналист работает", - сказал Медведев.

По словам премьера, когда он сам читает публикацию в СМИ, особенно расследование, по тому как оно написано, он всегда чувствует, пишет это "человек, имеющий базовую журналистскую подготовку", или кто-то "по велению сердца". Он отметил, что не хочет сказать, что "второе хуже", но считает, что качественная журналистика нужна.

Премьер считает, что сейчас во всем мире журналистика "переживает непростые времена". Сейчас, по его словам, любой популярный блогер может считать себя вполне успешным журналистом, но это не означает, что он будет профессионалом. "Более того, значительная часть из присутствующих в зале тоже присутствует в социальных сетях, получается, что мы тоже в чем-то журналисты", - добавил Медведев.

Он напомнил, что "раньше количество журналистов было счетным, и журналисты были подготовлены, имеющие, как правило, хорошее образование, популярные и известные люди".