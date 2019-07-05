Что произошло за день: пятница, 5 июля

Помощник полпреда президента замешан в госизмене, сотрудники ФСБ - в разбое, Иванка Трамп - в мемах

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Помощник полпреда президента в УрФО арестован по делу о госизмене. Александр Воробьев помещен под стражу на два месяца, подробности его дела не приводятся, а судебное заседание проходило в закрытом режиме. Его должность предусматривает доступ к государственной тайне.

- В Москве арестованы пятеро сотрудников ФСБ по делу о разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Всего в деле фигурируют семеро силовиков, еще двое отправлены под домашний арест.

- Двое россиян арестованы в Ливии за попытку повлиять на выборы, сообщил Bloomberg. В этой стране граждане РФ, являющиеся сотрудниками российского Фонда защиты национальных ценностей, проводили социологические исследования. Так поясняют в самой организации.

- В Москве построят самый высокий в Европе жилой дом. В Москва-Сити появится здание под названием One Tower: его общая высота составит 405 метров, в башне будет 101 надземный этаж и три подземных.

- Катамаран перевернулся в Черном море близ поселка Джубга в Краснодарском крае. Всего на прогулочном катере находились 43 человека. По данным МЧС спасены 37 человек. Источник сообщает, что есть двое погибших, медики оказывают помощь четырем пострадавшим пассажирам. Владелец перевернувшегося катамарана задержан.

- Глава ВЦИОМ описал преемника Владимира Путина. По мнению Валерия Федорова, президент уже обдумывает кандидатуру. Это должен быть человек поколения 40-50-летних, современный, с опытом государственного управления, с сильным характером и обязательно патриот.

- Рио-де-Жанейро получил право проведения Олимпиады-2016 благодаря подкупу, утверждает бразильский экс-чиновник. По словам экс-губернатора штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрала, на подкуп нескольких членов МОК было потрачено $2 млн. Среди якобы бравших взятки президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, который уже категорически отверг все обвинения.

- Иванка Трамп стала героиней интернет-мемов после поездки на G20. Дочь президента США высмеяли в соцсетях за появления с мировыми лидерами и начали публиковать фотографии значимых исторических и культурных событий, вставляя в них изображения Иванки. Дональд Трамп встал на защиту дочери, объявив, что она отлично справилась с работой.