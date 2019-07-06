Поиск

В "Роскосмосе" задумались об использовании списанных боевых ракет для запуска спутников

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Боевые ракетные комплексы, выводимые с дежурства, надо использовать для запуска на орбиту гражданских спутников, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

В частности, по его словам, для таких целей подходит межконтинентальная баллистическая ракета "Воевода".

В РоссииУченые предложили использовать ракеты "Воевода" для защиты Земли от астероидовЧитать подробнее

Как заявил Рогозин в субботу на брифинге по итогам посещения Красноярского машиностроительного завода (Красмаш), проект обсуждается с Минобороны России. По словам главы госкорпорации, ее вполне можно было бы адаптировать под проекты вывода гражданских космических аппаратов.

Подтверждающие пуски говорят, что "эта ракета хороша" (МБР "Воевода" - ИФ), отметил Рогозин.

Он считает, что такой способ надо распространить на все ракеты, которые будут выводиться с боевого дежурства.

По словам Рогозина, надо закладывать технологию полного жизненного цикла - от цифрового проектирования и постановки на производство до утилизации с максимальной пользой.

Как пояснил глава госкорпорации, "главное - не под пресс, не под каток".

Роскосмос Дмитрий Рогозин Минобороны РФ Воевода

Новости по теме

Новости

В Москве американскую концепцию противодействия Кремлю сочли злобной пропагандой

В Москве американскую концепцию противодействия Кремлю сочли злобной пропагандой

Кузнецова призвала не впадать в крайности в вопросе о смартфонах в школах

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море моряков

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море моряков

Следователи насчитали 55 человек на опрокинувшемся в Черном море катамаране

Следователи насчитали 55 человек на опрокинувшемся в Черном море катамаране

На перевернувшемся под Джубгой катамаране находились четыре ребенка

Иркутские власти оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей

Иркутские власти оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей

Восстановление Иркутской области после паводка обойдется в 18,5 млрд рублей

Восстановление Иркутской области после паводка обойдется в 18,5 млрд рублей

Подозреваемую в истязаниях ингушской девочки проверят на наркотики

Что случилось этой ночью: суббота, 6 июля

Суд впервые разрешил прочитать дело нереабилитированного родственника

Суд впервые разрешил прочитать дело нереабилитированного родственника
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');