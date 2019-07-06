В "Роскосмосе" задумались об использовании списанных боевых ракет для запуска спутников

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Боевые ракетные комплексы, выводимые с дежурства, надо использовать для запуска на орбиту гражданских спутников, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

В частности, по его словам, для таких целей подходит межконтинентальная баллистическая ракета "Воевода".

Как заявил Рогозин в субботу на брифинге по итогам посещения Красноярского машиностроительного завода (Красмаш), проект обсуждается с Минобороны России. По словам главы госкорпорации, ее вполне можно было бы адаптировать под проекты вывода гражданских космических аппаратов.

Подтверждающие пуски говорят, что "эта ракета хороша" (МБР "Воевода" - ИФ), отметил Рогозин.

Он считает, что такой способ надо распространить на все ракеты, которые будут выводиться с боевого дежурства.

По словам Рогозина, надо закладывать технологию полного жизненного цикла - от цифрового проектирования и постановки на производство до утилизации с максимальной пользой.

Как пояснил глава госкорпорации, "главное - не под пресс, не под каток".