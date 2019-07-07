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Лодка с пятью рыбаками перевернуласть на Чукотке

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Моторная лодка перевернулась на реке Малый Анюй в Билибинском районе Чукотского автономного округа, судьба четырех рыбаков неизвестна, организованы их поиски, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По данным МЧС, пятеро рыбаков вышли на лодке из поселка Анюй в субботу вечером. Пройдя 9 км вверх по течению реки Малый Анюй в сторону города Билибино, лодка с людьми перевернулась. "Одному пассажиру удалось выбраться на берег. Местонахождение четырех человек неизвестно. Спасшийся мужчина самостоятельно добрался обратно в поселок и сообщил о трагедии. От медицинской помощи отказался", - сказано в сообщении.

На месте происшествия были организованны поисковые работы.

Чукотка

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