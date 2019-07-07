Водитель взорвавшегося в Свердловской области бензовоза задержан

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали водителя автоцистерны, после взрыва которой трое погибли в Свердловской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"В настоящее время водитель автоцистерны задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц, лицом, находившимся в состоянии опьянения".

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности в организации, где работал водитель бензовоза.

По одной из версий, среди погибших были участники международного горного марафона "Коржак-2019", поэтому прокуратура также проверит организацию мероприятия на безопасность.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье, двигаясь для дозаправки техники по добыче каменной породы в поселке Кытлым, водитель бензовоза посадил на цистерну предположительно семь туристов. По дороге он не справился с управлением, съехал в кювет, от удара машина загорелась и взорвалась. Три человека погибли. Также загорелся лесной массив.