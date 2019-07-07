Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 июля

Взрыв бензовоза в Свердловской области, победитель Суперкубка России, 23 пострадавших при взрыве в ТЦ во Флориде

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Свердловской области взорвался бензовоз с 4,5 тоннами топлива. В результате взрыва погибли не менее трех человек. По данным прокуратуры, водитель находился за рулем неисправного бензовоза в нетрезвом состоянии. Сейчас он задержан, решается вопрос о мере пресечения.

- Пропавшие в зоне наводнения 30 жителей Иркутской области найдены живыми. На сегодня в списке без вести пропавших числится 11 человек.

- "Локомотив" выиграл Суперкубок России. Московский клуб одержал победу над петербургским "Зенитом" со счетом 3:2. "Локомотив" стал обладателем трофея в третий раз.

- При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека. Один из пострадавших - несовершеннолетний. Данных о погибших пока нет. Российские дипломаты проверяют, есть ли россияне среди пострадавших.

- Бразильский боец MMA Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в UFC. Боец нокаутировал американца Бена Аскрена на турнире в Лас-Вегасе за пять секунд. Прежним рекордом был бой 2006 года, когда американец Дуан Людвиг одержал победу за шесть секунд.