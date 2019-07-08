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Тысяча человек обратились к врачам за выходные в зоне ЧС в Иркутской области

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Число обратившихся за помощью медиков в зоне наводнения в Иркутской области увеличилось за минувшие выходные на тысячу человек - до 3 212, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным на утро понедельника, госпитализированы 442 человека, в том числе 104 ребенка. Амбулаторную помощь получили 2 770 человек, среди которых 414 детей.

Представитель МЧС добавил, что в пунктах временного размещения остаются 352 человека.

Отмечается, что из 233 домов, в которых проживают 604 человека, до сих пор не ушла вода. Все они находятся в городе Тулун и поселке Октябрьский.

В результате паводка, вызванного продолжительными ливнями, погибли 22 человека, еще 11 также числятся пропавшими без вести.

Наводнение затронуло 110 населенных пунктов Иркутской области. В той или иной степени были подтоплены почти 11 тысяч домов, в которых проживали более 34 тысяч человек. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

Также были подтоплены 49 социально значимых объектов, 48 участков автомобильных дорог, более 11 тысяч приусадебных участков. Повреждены 22 автомобильных моста.

3 июля президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального масштаба. Иркутские власти предварительно оценили ущерб от паводка в 31 млрд рублей.

Иркутская область МЧС

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