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Что произошло за день: понедельник, 8 июля

Скандал вокруг планировавшегося телемоста Россия - Украина, а также сорванное эмбарго по данным об инфляции в России и назначение Евкурова на новую должность

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Украинский NewsOne отменил телемост с каналом "Россия". Решение связано с угрозами расправой в адрес журналистов. ВГТРК предложила все равно провести программу "Надо поговорить" 12 июля и пригласила российских и украинских участников в студию. Между тем на Украине завели дело о покушении на госизмену в связи с планировавшейся программой. Генпрокурор Украины Юрий Луценко также заявил, что одним из бенефициаров NewsOne является совладелец Промсвязьбанка.

- Зеленский предложил Путину провести в Минске переговоры о Донбассе. В числе возможных участников он указал президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. В Кремле пообещали рассмотреть предложение президента Украины и отметили, что это новый формат: США не являются участниками Нормандского процесса.

- Госдума предложила судить в России грузинского ведущего, нецензурно отозвавшегося о президенте РФ. Телеведущий Георгий Габуния на два месяца отстранен от работы в программах "Рустави 2". Его высказывания осудили как Кремль, так и власти Грузии. "Безвкусным выпадом" слова журналиста назвал и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

- Владимир Путин назначил Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны. Экс-главе Ингушетии также присвоено звание генерал-лейтенанта. Своим указом президент РФ разрешил назначать 12 заместителей главы Минобороны РФ.

- Росстат распространил данные об инфляции за июнь раньше времени. ЦБ опубликовал информацию на своем сайте со ссылкой на данные Росстата в открытом доступе на сайте ведомства. Между тем, официальное сообщение Росстат на тот момент еще не опубликовал, оно появилось на сайте ведомства в 16:00. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин потребовал провести провести служебное расследование.

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