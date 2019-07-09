Володин заявил о необходимости защиты "цифрового суверенитета" России

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Гармонизация законодательства в сфере цифровых технологий находится в зоне ответственности парламентов стран мира, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Развитие новых технологий диктует необходимость защиты цифрового суверенитета. Целые страны, в том числе Россия, становятся жертвами атак на объекты критической инфраструктуры. Многие государства сталкиваются с попытками кибервмешательства во внутренние дела, в том числе и в информационные и политические процессы", - написал Володин в статье в "Российской газете", публикуемой во вторник.

В частности, считает спикер Думы, "серьезный фактор дестабилизации представляют собой распространение недостоверной информации и "фальшивых новостей".

"Это - очередная угроза для базовых традиционных ценностей, лежащих в основе всех институтов социального взаимодействия. Кроме того, "фальшивые новости" могут использоваться в качестве нацеленной дезинформации для экономических войн и силовых провокаций. Ответ на эти вызовы также находится в плоскости правового регулирования", – считает Володин.

Кроме того, он отмечает, что "важной темой межпарламентского диалога остаются вопросы влияния цифровых технологий на политическую сферу, парламентскую деятельность, законотворческую практику".

"Именно парламентам предстоит в ближайшие годы сделать очень многое, чтобы обеспечить законодательную базу для технологического развития своих стран и одновременно найти устойчивые международно-правовые подходы к гармонизации правового регулирования в сфере цифровых и других прорывных технологий", - пишет Володин.

1 мая президент Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете. По этому закону в случае угроз целостности функционирования интернета на территории России Роскомнадзор сможет взять на себя централизованное управление трафиком.