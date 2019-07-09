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Три участника ИГ осуждены за попытку теракта в московском регионе

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд во вторник вынес приговор трем сторонникам "Исламского государства" (запрещено в России) за участие в террористическом сообществе, попытку теракта и вербовку сторонников.

Анзор Тлупов был приговорен к 13 годам лишения свободы, а Манучехр и Бахтовар Туйчиевы получили соответственно 10 и 15 лет колонии строгого режима.

В зависимости от роли каждого они были признаны виновными в попытке устроить теракт в месте массового скопления людей в Московском регионе, в участии в террористическом сообществе, а также организации, признанной на территории РФ террористической, в попытке изготовить взрывчатые вещества, а также в вербовке сторонников.

Москва

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