Три участника ИГ осуждены за попытку теракта в московском регионе

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд во вторник вынес приговор трем сторонникам "Исламского государства" (запрещено в России) за участие в террористическом сообществе, попытку теракта и вербовку сторонников.

Анзор Тлупов был приговорен к 13 годам лишения свободы, а Манучехр и Бахтовар Туйчиевы получили соответственно 10 и 15 лет колонии строгого режима.

В зависимости от роли каждого они были признаны виновными в попытке устроить теракт в месте массового скопления людей в Московском регионе, в участии в террористическом сообществе, а также организации, признанной на территории РФ террористической, в попытке изготовить взрывчатые вещества, а также в вербовке сторонников.