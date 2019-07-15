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В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщает о нейтрализации в Ростовской области ячейки международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ).

В Центре общественных связей ФСБ России "Интерфаксу" рассказали, что в состав ячейки входили три человека. Они готовили нападение на сотрудников полиции и теракты.

Главарь группы открыл стрельбу после того, как полиция попыталась остановить его автомобиль недалеко от хутора Глинки Родионово-Несветайского района. При ответном огне в машине произошла детонация неустановленного взрывного устройства, злоумышленник погиб на месте.

Еще два участника террористической группы были задержаны в Ростове-на-Дону.

Спецслужба отмечает, что на след подозреваемых удалось при анализе связей ликвидированной в апреле 2018 года "ростовской" террористической ячейки.

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ФСБ России Ростовская область

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