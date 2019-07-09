Июль в РФ будет холоднее июня, но август прогнозируют теплый

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с вероятностью более 90 процентов нынешний июль окажется холоднее прошедшего июня, который был очень теплым.

При этом, по его словам, август не должен быть холодным.

Ожидается, что в августе температура на европейской части России будет около и выше нормы, на азиатской территории - около нормы, добавил метеоролог на пресс-конференции во вторник.

Официальный прогноз будет выпущен в конце июля, но пока все расчеты указывают на относительно теплый август.

Вильфанд отметил, что температура в конце июля и в августе на европейской части России будет комфортна для людей, предпочитающих жаркую погоду.