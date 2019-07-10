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Гидрометцентр пообещал август без погодных аномалий в европейской части страны

Гидрометцентр пообещал август без погодных аномалий в европейской части страны
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Температура воздуха в августе на европейской территории России будет близкой к норме, сообщил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.

Для столицы среднемесячная температура августа - 16,5 градуса (днем 20-23, ночью 10-13 градусов).

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Однако он отметил, что южнее Москвы и Казани возможны небольшие отрицательные аномалии - температура может быть ниже нормы на 1 градус.

По словам Тищенко, в северной половине Уральского федерального округа, на востоке Якутии, в Амурской области, на большей части Хабаровского края, в Магаданской области август будет теплее нормы. Холоднее обычного может быть на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве.

В Бурятии , Якутии, Хабаровском крае, Магаданской области и на Чукотке будет дефицит осадков.

В настоящее время на европейской территории России погоду определяет устойчивый циклон, который принес облачную погоду и дожди. Ранее в Гидрометцентре сообщали, что к концу этой недели в столице температура воздуха будет ниже нормы на 3-4 градуса, что больше соответствует погоде мая или сентября.

Потепление ожидается не раньше второй половины следующей недели.

Москва Гидрометцентр

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