Лавров признал право на существование за идеей Зеленского о саммите по Донбассу

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении саммита с участием России, Украины, Великобритании, Германии, Франции и США имеет право на существование, но упор должен делаться на прямой диалог сторон конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Этот формат, и нормандский, и минский, был одобрен Советом безопасности ООН, это является непосредственным инструментом, который необходимо использовать международному сообществу. Другие предложения, наверное, имеют право на существование. Но упор надо делать на прямой диалог, это сердцевина минских договоренностей", - сказал Лавров журналистам по итогам неофициальной встречи ОБСЕ, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что предложение президента Украины не обсуждалось на неформальной встрече ОБСЕ, которая состоялась во вторник. Лавров заявил, что "когда речь идёт о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через фейсбук. Он отметил готовность рассматривать конкретные предложения.

Зеленский 8 июля предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания трехсторонней контактной группы. Среди возможных участников он указал президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезу Мэй, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

В Кремле пообещали изучить предложение президента Украины, но отметили, что он предложил новый формат: США не являются участниками Нормандского процесса.