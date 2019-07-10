Житель Карачаево-Черкесии получил срок за покупку анаболиков

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Житель Карачаево-Черкесии получил условный срок за то, что заказал из-за границы стероиды; о приговоре в среду сообщает местное управление ФСБ.

Мужчину задержали прямо на почте при получении международной посылки. Внутри оказались анаболические стероиды, которые он заказал в иностранном интернет-магазине.

Препараты содержали оксиметолон; оборот этого вещества в России ограничен и подлежит обязательному контролю. Пересылать его через границу незаконно.

Мужчину приговорили к трем годам условно.

Ранее жительница Оренбургской области получила полтора года колонии, заказав в интернете таблетки для похудения.