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Глава СПЧ назвал неадекватом священника, сомневающегося в уме женщин

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов не согласился с протоиереем Дмитрием Смирновым, считающим, что женщины умом слабее мужчин.

"Я бы с удовольствием пополемизировал с уважаемым протоиереем. Бред собачий, что тут комментировать. В приличном обществе с ним разговаривать не станут, посмотрят, скажут - неадекват", - сказал Федотов в среду журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов ранее заявил, что умственные способности женщин, как правило, ниже.

"Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость", - сказал священник в эфире радио "Радонеж".

Но он считает, что женщина гораздо более терпелива, в ней больше любви.

После скандала он пояснил свою позицию в интервью газете "Комсомольская правда". Протоиерей заявил, что "слабость" женского ума не в том, что они глупее. Он, в частности, напомнил, что девочки чаще получают золотую медаль по окончании школы.

"Они старательные. Они лучше понимают, что им говорят. Исследования надо проводить. Это нельзя назвать глупостью. Есть и дети с гениальным проявлением ума. Но мы над ними смеемся, когда они эти качества проявляют. Женский ум для другого создан. Женщина лучше работает за конвейером. А мужчина — не в состоянии", - заявил священник.

СПЧ Михаил Федотов Дмитрий Симонов

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