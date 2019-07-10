После истории с искалеченной девочкой разведенные ингушские женщины потребовали вернуть им детей

Такие просьбы стала получать детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева стала получать просьбы разведенных женщин, у которых детей при разводе забрала семья мужа и которые хотят их вернуть. По ее словам, просьбы начали поступать ей через инстаграм после госпитализации жестоко искалеченной семилетней девочки из Назрани, которую воспитывала сестра отца.

Официальных заявлений о возвращении детей эти женщины еще не оформляли, отметила омбудсмен.

Чахкиева считает, что каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально и делать все, чтобы ребенок рос в оптимальных условиях.

"Случаи бывают разные, к примеру, мать у ребенка ветреная, а отец строгий, он может дать ему хорошее воспитание, образование, заботиться как следует. Логично передать ребенка отцу, но все же он тянется к матери, потому что она не будет с ним строга. Но иногда бывает наоборот. Нельзя допустить, чтобы он попал к отцу-наркоману, в неблагополучную семью, даже несмотря на его желание", - рассуждает она.

Омбудсмен напомнила, что для начала разбирательства мать должна направить ей письменное заявление. Аппарат омбудсмена затем обращается в органы опеки, их сотрудники вместе с представителями подразделения по делам несовершеннолетних и психологами проверяют семью, где находится ребенок, и его состояние. Также она отметила, что судьбе ребенка участвуют суды и местные власти. Чахкиевой приходится участвовать в судебных процессах, следить за объективностью решений и проверять, чтобы их исполняли приставы.

4 июля в Назрани в больницу доставили семилетнюю девочку с множественными ушибами, порезами, укусами, ожогами и другими травмами. По факту умышленного причинения вреда здоровью ребенка СКР возбудил уголовное дело, обвиняемой стала тетя девочки по линии отца, которая ее воспитывала. Девочку передали в эту семью без оформления документов об опеке.

Сейчасв девочку лечат в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. 10 июля пресс-служба института сообщила, что врачи определяют уровень резекции правой руки ребенка и борьба идет за каждый сантиметр.

У ребенка был диагностирован сухой некроз тканей правой кисти. Ей грозит ампутация. Врачи сообщили о полном нарушении кровоснабжения правого предплечья и кисти, но "четкой границы уровня необратимых изменений на плече и предплечье ещё нет, что важно для определения уровня резекции". В пресс-службе отметили, что заработали обходные пути плечевой артерии в области локтевого сгиба правой руки.

Состояние ребенка стабилизировалось. "Маркеры воспаления пришли фактически в норму, наметилась небольшая тенденция, но еще неустойчивая, к улучшению патологических изменений в левой руке", - говорится в сообщении.