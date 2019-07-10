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33 российских детей эвакуировали из Ирака в Москву

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС спецрейсом вывезли 33 российских детей из Багдада в Россию, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе МЧС РФ.

Дети россиян, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, 10 июля были доставлены в подмосковный аэропорт "Раменское". В полете их их сопровождали спасатели, педиатры и психологи. Перед отправкой к своим родственникам все они пройдут обследование Национальном центре здоровья детей.

3 июля детский омбудсмен Анна Кузнецова говорила, что две группы детей, оказавшихся в иракской тюрьме из-за участия их матерей-россиянок в террористических организациях, вернутся на родину в июле и августе. Она уточнила, что в июле вернутся более 30 детей в возрасте 2-3 лет, которые родились не в России. Родственники уже оформили опекунство над ними.

Ирак Россия

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