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Детский омбудсмен привезет четырех российских детей из Сирии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова привезет вечером в субботу в Москву четырех детей из Сирии.

Как отметили в пресс-службе омбудсмена, российская делегация во главе с Кузнецовой прибывает из Сирии сегодня после 18:00.

Детей повезут в Национальный центр здоровья детей.

В минувший четверг пресс-служба детского омбудсмена сообщила, что Кузнецова находится в Сирии с рабочим визитом и проведет ряд встреч по вопросам защиты прав детей.

В начале августа Кузнецова расказала, что с Сирией ведутся переговоры по возвращению российских детей из страны, идут совещания в МИД по этому поводу. Первыми, кого планируют вернуть, должны стать маленькие дети-сироты.

В июне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал в соцсетях, что из Сирии в Москву прилетел самолет с пятью несовершеннолетними детьми, чьи родители погибли. По его словам, это сестры, самой младшей из них исполнилось два года. Они находились в одном из лагерей на севере Сирии.

Как сообщалось, из Ирака уже удалось вернуть в Россию 90 детей.

Сирия Анна Кузнецова

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