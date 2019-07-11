Жителя Иркутска оштрафовали за выставленные на Avito открытки с Гитлером

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Жителя Иркутска оштрафовали из-за того, что он попытался продать на Avito открытки с изображениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, сообщили в четверг в Ленинском районном суде города.

Мужчина также выставил на продажу карточки с военной техникой Третьего рейха.

Суд расценил это как публичную демонстрацию нацистской символики. Молодого человека оштрафовали на тысячу рублей, а открытки конфисковали как "предмет административного нарушения".