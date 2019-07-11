В Институте русского языка не поняли идеи советника Зеленского об отдельном названии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Русский язык, на котором говорят на территории Украины, действительно отличается от современного русского литературного языка, однако отдельное название для него - это в чистом виде политический вопрос, заявил "Интерфаксу" академик РАН, замдиректора Института русского языка им. В.В.Виноградова РАН Владимир Плунгян.

Так он прокомментировал выступление советника президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никиты Потураева, который предложил сменить название русского языка.

В РАН напомнили, что в украинском языке, как и в польском, русский язык исторически называется "росiйськой мовою". Таким образом, речи о переименовании литературного русского языка не идет. Суть в другом: советник Зеленского предложил дать отдельное название региональному варианту русского языка, на котором говорят на территории Украины, назвав его "руськой мовою".

Русский язык на Украине действительно претерпел некоторые изменения, отметил академик, и речевая практика носителей русского языка на Украине отличается от современного русского литературного языка. Это ситуация обычна - языковая вариативность в той или иной мере наблюдается, в том числе, и внутри России.

Однако Плунгян отметил, что вопрос о выделении регионального варианта в отдельный язык всегда лежит в плоскости политики, а не в плоскости науки.

"Это вопрос не к лингвистам. Потому что лингвисты могут констатировать научный факт: имеются незначительные отличия. А что с этими отличиями дальше делать - это вопрос политики. При желании любой вариант любого языка можно объявить самостоятельным языком. Мы это наблюдаем, например, в бывшей Югославии. Это желание политиков как-то отделиться. Лингвистического содержания здесь нет", - сказал Плунгян.

Как назвать региональный вариант русского языка на территории Украины - вопрос самих украинцев, добавил академик.

По его словам, термин "руська мова", предложенный помощником Зеленского, возможен, но с точки зрения ученых выглядит странно: действительно, этот термин в разное время применялся к различным вариантам восточнославянских языков, однако исторически единый восточнославянский язык назывался русским и продолжает называться так на большей части Европы.

"Поскольку современный русский язык (в украинском языке - ИФ) называется сейчас по-другому, этот термин можно использовать, это их внутреннее дело. Но с исторической точки зрения это странновато", - отметил собеседник агентства.