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Зеленский признался, что украинским владеет не в совершенстве

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что хотел бы усовершенствовать свой уровень владения украинским языком.

"Уровень (моего - ИФ) украинского языка, по моему мнению, растет. Я знаю, что есть ошибки с ударениями и некоторыми словами. Хочу говорить лучше. Возможно, и нельзя знать язык на сто процентов. Но я пытаюсь его знать, (необходима) практика, больше говорить, лучше с умными людьми", - сказал он в интервью "Откровенно с президентом" за рулем автомобиля Tesla, которое размещено Офисом президента на страницах в соцсетях в четверг.

Он также отметил, что иногда испытывает трудности, общаясь и на русском языке. "Я общался с человеком на русском языке и иногда забывал слова, и говорю человеку, который рядом со мной, украинское слово и спрашиваю, как это сказать по-русски. То есть иногда уже есть и такие примеры", - заключил глава государства.

Украина Владимир Зеленский

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