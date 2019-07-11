Депутаты предложили наказывать экспертов за ложные выводы на стадии до возбуждения уголовного дела

До сих пор они отвечали за ложные экспертизы только на стадиях расследования и суда

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс об ответственности экспертов и переводчиков за заведомо ложные показания на стадии проверки преступления до возбуждения уголовного дела. Максимальное наказание, указанное в поправках - пять лет лишения свободы.

Речь идет о поправках в статью 307 - о даче заведомо ложных показаний. Их авторы - депутаты Эрнест Валеев, Павел Крашенинников, Василий Пискарев и Антон Гетта.

Сейчас ответственность за дачу ложных показаний эксперты и переводчики несут только на стадии предварительного расследования уголовного дела и в суде, депутаты предложили распространить ее на все этапы расследования.

Законопроект касается и экспертиз, которые проводят до возбуждения уголовных дел по наркотикам, подобных делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сказал Крашенинников "Интерфаксу". Он уточнил, что поправки писали не по следам этого дела, их начали готовить давно.

По словам депутата, заключения и показания эксперта или других специалистов часто бывают нужны еще до возбуждения дела, для проверки отсутствия или наличия признаков преступления. Например, на этой стадии может потребоваться судмедэкспертиза потерпевшего, графологическая экспертиза или экспертиза вещей по жалобам на незаконный оборот наркотиков или взрывчатки. Если эксперт предоставит ложные сведения, возникает угроза необоснованного уголовного преследования невиновного или незаконного отказа в возбуждении дела, объяснил Крашенинников.

Авторы поправок назначить штраф для экспертов и переводчиков за ложные показания в размере до 80 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до полугода, либо назначать им обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет или до трех месяцев ареста. Если ложная экспертиза приведет к неправомерному преследованию за тяжкое или особо тяжкое преступление, эксперта могут приговорить к лишению свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе Крашенинникова.