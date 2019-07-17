Росгвардия проверяет сотрудников, обвиненных в подбрасывании наркотиков подростку

По данным "Фонтанки", они вымогали у него деньги за невозбуждение уголовного дела

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Управлении вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области начали служебную проверку в отношении двух сотрудников Росгвардии, заявили в пресс-службе управления. Проверку начали по публикациям о том, что их задержали за то, что они будто бы подбросили 16-летнему подростку наркотики.

Если проверка подтвердит их вину, их уволят, а их руководителей накажут, пообещали в Росгвардии.

Ранее "Фонтанка.ру" сообщила, что 16 июля в Петербурге оперативники экономической полиции Красногвардейского района задержали двух росгвардейцев, которых заподозрили в вымогательстве денег у школьника. По сведениям издания, днем во вторник они задержали школьника, заявили, что нашли у него наркотики и потребовали взятку в 300 тысяч рублей. Он передал им часть денег, а когда они за ним не следили, позвонил в службу собственной безопасности полиции. Подозреваемых задержали, когда они пришли забирать остаток взятки, которые им должен был передать школьник.

В Москве в отношении четырех полицейских проводится проверка после того, как они задержали журналиста "Медузы" Ивана Голунова и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Экспертиза выяснила, что он наркотиков в руках не держал и полностью невиновен, обвинения с него сняли. Его дело о сбыте наркотиков продолжают расследовать в отношении неустановленных лиц, им занимается Следственный комитет. Всех четверых уволили из полиции.