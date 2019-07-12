Прокурор попросил суд отправить раскаявшегося замглавы ПФР под домашний арест

Следователь обвинил его в получении 4,4 млн рублей взяток

Рассмотрение ходатайства об аресте экс-замглавы Пенсионного фонда РФ А. Иванова Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Басманном суде прокурор попросил поместить под домашний арест заместителя председателя правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова. Его обвиняют в получении не менее 4,4 млн рублей взятки от компании "Техносерв" за покровительство.

Прокурор объяснил, что просит такую меру пресечения, поскольку Иванов признал вину, раскаялся и дал показания на предполагаемых соучастников.

Следователь попросил арестовать бывшего чиновника до 9 сентября. В суде он заявил, что Иванова обвиняют в том, что он получал взятки от "Техносерва" в период с 2017 по 2019 год за действия в пользу компании и общее покровительство.

Следователь попросил направить чиновника в СИЗО "Лефортово". Судья Наталья Дударь на это заметила, что суд не определяет место содержания арестованных.

О задержании Иванова стало известно 11 июля. По данным источника "Интерфакса", это произошло 10 июля, в задержании участвовали сотрудники ФСБ и по его делу прошли следственные действия в том числе в компаниях "Техносерв" и "Редсис". Иванов пришел на работу в ПФР из IT-отрасли и в фонде занимался внедрением электронных сервисов, на что было выделено больше 1 млрд рублей, говорил собеседник "Интерфакса".

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников 11 июля сообщил, что Иванов признал вину и написал заявление об увольнении.

В "Техносерве" и "Редсисе" подтвердили информацию о следственных действиях. Представитель "Техносерва" связал их с работой команды прежнего руководителя и акционера компании - Алексея Ананьева. Братья Алексей и Дмитрий Ананьев разделили бизнес активы после того, как в конце 2017 года в принадлежавший им Промсвязьбанк ЦБ ввел временную администрацию. Ананьев контролирует почти 50% "Техносерва" и до декабря 2018 года руководил компаний. Еще 40% в ней принадлежит ВТБ.

По делу Иванова был также задержан сотрудник "Техносерва" Алексей Копейкин, узнали "Ведомости" от источника. Изданию также стало известно, что на причастность к преступлению проверяют и Ананьева. О следственных действиях в "Техносерве" Ананьев узнал из СМИ, о каких-либо обвинениях в его адрес ему ничего не известно, сказал его представитель "Ведомостям". По его словам, Копейкин в компании отвечал за связи с госструктурами, претензий к его работе не было. Ананьев отметил, что ему трудно комментировать ситуацию, так как он больше 15 лет не занимался оперативной деятельностью.

ВТБ как акционер "Техносерва" подтвердил задержание Копейкина и связал его с процессом "избавления" компании от "кадров с сомнительной репутацией". Обыски в офисах компании банк назвал результатом работы команды Ананьева, которого в декабре отстранили от руководства "Техносервом" "ввиду грубейших ошибок, которые довели компанию до нынешнего состояния".

По данным источника "Коммерсанта", Иванову платили "небольшие" "откаты" за контракты с "Техносервом". В частнсоти, "Техносерв" создал для ПФР единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО); внедрял в нем систему виртуальных рабочих мест, а также занимался аутсорсинговым обслуживанием оборудования корпоративной сети передачи данных фонда.