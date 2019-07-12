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Глава департамента "Техносерв Менеджмент" арестован по делу замглавы Пенсионного фонда

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в пятницу отправил под арест директора департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина, задержанного по делу о взяточничестве, возбужденному в отношении заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, передал корреспондент "Интерфакса".

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"Суд постановил: избрать в отношении Иванова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 сентября", - огласил решение судья Артур Карпов. Копейкину вменяется посредничество во взяточничестве (ч. 4 со. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, с 28 апреля 2017 года по 17 января 2019 года Иванов ежемесячно получал взятки от неустановленных представителей "Техносерва" - всего ему передали 4,4 млн рублей, что квалифицируется как взятка в особо крупном размере.

Копейкин в суде заявил, что является единственным кормильцем в семье с новорожденным ребенком и родителями-пенсионерами на иждивении. Он добавил, что не собирается срываться или мешать расследованию.

В ходе судебного заседания зачитали характеристику на Копейкина, в которой говорилось, что ранее он "работал в ФСБ и положительно характеризовался".

Защита настаивала на невиновности Копейкина, так как "он не знал, что происходит с его банковской картой", с которой, по версии следствия, передавались взятки заместителю главы ПФР. "Иванов хочет избежать ответственности, поэтому дал показания на Копейкина", - сказал один из адвокатов фигуранта.

ПФР Алексей Иванов Алексей Копейкин

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