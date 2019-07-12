Замглавы Пенсионного фонда России арестован по делу о взятке

По данным следствия, Алексей Иванов за два года получил от представителей IT-компании "Техносерв" взятки на сумму около 4,4 млн рублей

Бывший заместитель руководителя Пенсионного фонда России Алексей Иванов в Басманном суде Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Суд в Москве арестовал до сентября зампреда правления Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса".

Судья Басманного районного суда заявила, что Иванов может скрыться от следствия или помешать ему.

Адвокат Иванова Анас Эльмурзаев сообщил, что обжалует данное решение.

Ранее следствие просило отправить Иванова в СИЗО "Лефортово". Прокурор попросил суд отправить раскаявшегося замглавы ПФР под домашний арест.

Защита Иванова поддержала прокурора и также просила избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокат показал, в частности, положительную характеристику на Иванова из Пенсионного фонда, в которой говорилось, что он долгое время имел доступ к гостайне.

По данным следствия, Иванов в период с 2017 по 2019 год получил от представителей IT-компании "Техносерв"взятки на сумму не менее 4 млн 400 тыс. рублей.

Иванова задержали в среду, 10 июля, а 8 июля прошли обыски по нескольким адресам. В частности, следственные действия проводились в компаниях "Техносерв" и "Редсис".

Собеседник "Интерфакса" уточнил, что Иванов пришел в ПФР из IT-отрасли, занимался внедрением электронных сервисов.

Компания "Редсис" специализируется на IT-услугах для бизнес-структур, государственных органов и силовых служб. Среди заказчиков компании на ее сайте указаны министерство обороны РФ, Пенсионный фонд РФ, ОАО "Электронная Москва", РЖД, ФТС, Гознак, Ростехнадзор, "Ростелеком", Россельхозбанк и крупные коммерческие компании.

ООО "Группа Техносерв" с декабря 2018 года возглавляет Дмитрий Трошенков, который заменил на этом посту Алексея Ананьева. Ананьев является владельцем компании ООО "ТС-Холдинг", через которую владеет 49,99% ООО "Группы Техносерв". Еще 40% группы с июня 2018 года владеет банк ВТБ, оставшиеся 10,01% "Техносерва" принадлежат ООО "Ризус-проект", которой владеет кипрская Anavoya Holdings Limited.