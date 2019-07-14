В Хабаровске после наезда полицейского на пешеходов завели дело

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Обстоятельства дорожного происшествия в Хабаровске с участием сотрудника полиции, который сбил людей на пешеходном переходе, будут изучаться в рамках уголовного дела.

Как сообщил в воскресенье Следственный комитет России, по данному факту возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным СКР, сотрудник полиции, управляя служебной машиной УАЗ, на переходе совершил наезд на трех мужчин. В результате аварии один пострадавший (44 года) скончался, двое (44 и 28 лет) были доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что полицейский сбил пешеходов в ночь на воскресенье. По предварительным данным, водитель был трезв.