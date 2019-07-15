СКР подтвердил задержание "вора в законе" Олега Шишканова

Его подозревают в причастности к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Подмосковье задержали "вора в законе" Олега Шишканова, известного под прозвищем "Шишкан", заявила представитель СКР Светлана Петренко.

Шишканова заподозрили в причастности к похищению и убийству в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и ее родственников. Также его проверяют на причастность к другим преступлениям.

В операции по задержанию подозреваемого участвовали сотрудники СКР и ФСБ.

Ранее о том, что Шишканова задержали на его даче в Раменском, сообщил информированный источник "Интерфакса". По его сведениям, одновременно в Люберцах задержали еще несколько криминальных авторитетов, включая внука Аслана Усояна (Дед Хасан), убитого в январе 2013 года.

Уголовное дело об убийстве депутата Сидоровой возбудили в феврале 2012 года. Когда полиция прибыла в ее дом в Малахове, они увидели, что в доме все перевернуто вверх дном, и нашли там следы крови. Пропали Сидорова, ее 73-летний муж, руководивший местной сельскохозяйственной фирмой, 28-летний сын и 64-летняя сестра.