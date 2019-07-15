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Избитой ингушской девочке ампутируют руку через неделю

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Московские медики готовят покалеченную 7-летнюю девочку из Ингушетии Аишу Ажигову к операции по ампутации правой руки.

В понедельник пресс-секретарь НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Елена Бумагина сказала, что врачи стараются подвести ребенка к экономной ампутации омертвевших тканей правой руки. "Состояние это позволяет, влажной гангрены нет, только сухая. Ожидание операции продлится не меньше недели", - сказала Бумагина.

4 июля в детскую клиническую больницу Ингушетии привезли семилетнюю девочку с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной верхних конечностей.

В настоящее время ее лечат в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. 10 июля пресс-служба института сообщила, что врачи определяют уровень резекции правой руки ребенка и борьба идет за каждый сантиметр.

У ребенка диагностировали сухой некроз тканей правой кисти. Ранее сообщалось, что ей грозит ампутация. Врачи говорили о полном нарушении кровоснабжения правого предплечья и кисти, но "четкой границы уровня необратимых изменений на плече и предплечье ещё нет, что важно для определения уровня резекции".

По подозрению в избиении девочки была задержана ее родственница Макка Ганиева. Она приходилась ребенку тетей по линии отца. Девочку передали в эту семью без оформления документов об опеке. По ходатайству следствия женщина арестована.

Следствие выяснило, что с ноября 2018 по 3 июля 2019 года Ганиева по месту жительства в Сунже систематически била ребенка ремнем и отрезком шланга по голове и туловищу. Женщине предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью девочки.

Ингушетия Аиша Ажигова

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