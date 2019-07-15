Судья ЕСПЧ Дедов призвал менять закон, чтобы защитить россиянок от домашнего насилия

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Избранный от РФ судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Дмитрий Дедов заявил, что российское законодательство в сфере защиты от домашнего насилия необходимо менять, потому что действующие механизмы защиты неэффективны.

Он отметил, что дело Володиной - россиянки, пострадавшей от домашнего насилия, которой ЕСПЧ назначил компенсацию в 20 тыс. евро - имеет резонанс в самом суде и в Совете Европы.

"Это очень важный прецедент для развития практики борьбы с домашним насилием. В этом деле суд не указал на необходимость принятия мер общего характера, то есть изменения законодательства и практики реагирования правоохранительных органов. Но правительство и само может догадаться об этом", - сказал Дедов в понедельник "Интерфаксу".

По его мнению, "дело Володиной" позволяет по-иному взглянуть на проблему домашнего насилия в РФ.

Судья отметил, что в России были дебаты о декриминализации домашнего насилия, "но с точки зрения европейских стандартов, проблема оказалась совершенно в другом".

"Домашнее насилие - это не просто побои, но комплексное явление, когда преследуемая жертва подвергается не только физическому, но и психологическому насилию, то есть любым формам преследования. Ее не оставляют в покое, она находится в постоянном страхе. Вот что такое домашнее насилие", - подчеркнул собеседник агентства.

Суд, добавил Дедов, отметил и бездействие властей, к которым жертва обращалась за помощью, и частный характер обвинения, что в корне неправильно.

"Постановление суда говорит о том, что нужно в принципе менять законодательство, так как эффективной защиты сейчас нет. И так называемая декриминализация означала незначительную социальную опасность домашнего насилия и послужила сигналом к тому, чтобы ослабить и без того неразвитые гарантии защиты", - сказал судья.

Дедов отметил, что его как юриста удивило другое: "как можно было при проведении реформы так откровенно проигнорировать международные стандарты в этой области?".

Первая компенсация

9 июля стало известно, что Европейский суд по правам человека взыскал более 25 тысяч евро с российских властей в пользу 35-летней жительницы Ульяновска Валерии Володиной, неоднократно подвергавшейся домашнему насилию.

Это первое решение ЕСПЧ по иску о "домашнем насилии" в РФ. По мнению суда, тот факт, что в течение долгого времени ни один проект закона о борьбе с домашним насилием не был принят, а "охранные ордера" не были введены, наглядно показывает, что российские власти не признают серьезность и масштабность проблемы домашнего насилия и дискриминационный эффект, которое оно оказывает на женщин", - говорится в решении суда.

В пресс-службе Минюста РФ "Интерфаксу" сообщили, что в ЕСПЧ за восемь лет поступило шесть жалоб от россиянок, подвергавшихся домашнему насилию. "По состоянию на 9 июля 2019 г., на рассмотрении ЕСПЧ находятся шесть аналогичных жалоб, поданных в период с 2010 по 2018 годы", - сказали в ведомстве.