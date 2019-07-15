Поиск

Судья ЕСПЧ Дедов призвал менять закон, чтобы защитить россиянок от домашнего насилия

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Избранный от РФ судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Дмитрий Дедов заявил, что российское законодательство в сфере защиты от домашнего насилия необходимо менять, потому что действующие механизмы защиты неэффективны.

Он отметил, что дело Володиной - россиянки, пострадавшей от домашнего насилия, которой ЕСПЧ назначил компенсацию в 20 тыс. евро - имеет резонанс в самом суде и в Совете Европы.

"Это очень важный прецедент для развития практики борьбы с домашним насилием. В этом деле суд не указал на необходимость принятия мер общего характера, то есть изменения законодательства и практики реагирования правоохранительных органов. Но правительство и само может догадаться об этом", - сказал Дедов в понедельник "Интерфаксу".

По его мнению, "дело Володиной" позволяет по-иному взглянуть на проблему домашнего насилия в РФ.

Судья отметил, что в России были дебаты о декриминализации домашнего насилия, "но с точки зрения европейских стандартов, проблема оказалась совершенно в другом".

"Домашнее насилие - это не просто побои, но комплексное явление, когда преследуемая жертва подвергается не только физическому, но и психологическому насилию, то есть любым формам преследования. Ее не оставляют в покое, она находится в постоянном страхе. Вот что такое домашнее насилие", - подчеркнул собеседник агентства.

Суд, добавил Дедов, отметил и бездействие властей, к которым жертва обращалась за помощью, и частный характер обвинения, что в корне неправильно.

"Постановление суда говорит о том, что нужно в принципе менять законодательство, так как эффективной защиты сейчас нет. И так называемая декриминализация означала незначительную социальную опасность домашнего насилия и послужила сигналом к тому, чтобы ослабить и без того неразвитые гарантии защиты", - сказал судья.

Дедов отметил, что его как юриста удивило другое: "как можно было при проведении реформы так откровенно проигнорировать международные стандарты в этой области?".

Первая компенсация

9 июля стало известно, что Европейский суд по правам человека взыскал более 25 тысяч евро с российских властей в пользу 35-летней жительницы Ульяновска Валерии Володиной, неоднократно подвергавшейся домашнему насилию.

Это первое решение ЕСПЧ по иску о "домашнем насилии" в РФ. По мнению суда, тот факт, что в течение долгого времени ни один проект закона о борьбе с домашним насилием не был принят, а "охранные ордера" не были введены, наглядно показывает, что российские власти не признают серьезность и масштабность проблемы домашнего насилия и дискриминационный эффект, которое оно оказывает на женщин", - говорится в решении суда.

В пресс-службе Минюста РФ "Интерфаксу" сообщили, что в ЕСПЧ за восемь лет поступило шесть жалоб от россиянок, подвергавшихся домашнему насилию. "По состоянию на 9 июля 2019 г., на рассмотрении ЕСПЧ находятся шесть аналогичных жалоб, поданных в период с 2010 по 2018 годы", - сказали в ведомстве.

ЕСПЧ

Новости по теме

Новости

Избитой ингушской девочке ампутируют руку через неделю

Владельца "Нового потока" заподозрили в хищении 1,8 млрд руб. у Сбербанка

Конфликт в Керченском проливе

МИД подтвердил обсуждение с Киевом возможного обмена 24 украинских моряков

МИД подтвердил обсуждение с Киевом возможного обмена 24 украинских моряков

В Госдуме сообщили о готовности двигаться к снятию ограничений с Грузии

Фигуристка Загитова избежала штрафа за вождение автомобиля без прав

Минтруд РФ счел некорректным сообщение о дополнительном выходном для россиян

Минтруд РФ счел некорректным сообщение о дополнительном выходном для россиян

Медведев потребовал ускорить выплаты пострадавшим от иркутского паводка

Медведев потребовал ускорить выплаты пострадавшим от иркутского паводка

Руководителя спецподразделения ФСБ "Альфа" уволили

Мосгоризбирком предложил увеличить срок проверки подписей кандидатов в депутаты

Мосгоризбирком предложил увеличить срок проверки подписей кандидатов в депутаты

Новым фигурантом дела о госизмене в ЦНИИМаш стал специалист по защите от астероидов

Новым фигурантом дела о госизмене в ЦНИИМаш стал специалист по защите от астероидов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');