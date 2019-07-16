ЕСПЧ получил от россиянок около сотни жалоб на домашнее насилие

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека получил от россиянок около ста жалоб на домашнее насилие, сообщил "Интерфаксу" избранный от РФ судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов.

При этом на днях Минюст РФ сообщал, что за восемь лет (с 2010 по 2018 годы) в Страсбург поступило всего шесть таких жалоб. Так в министерстве ответили на вопрос, сколько обращений от россиянок рассматривает ЕСПЧ помимо дела Володиной.

9 июля Европейский суд по правам человека взыскал с российских властей более 25 тысяч евро в пользу жительницы Ульяновска Валерии Володиной; это стало первым решение ЕСПЧ по иску о домашнем насилии в России.

В своем решении суд подчеркнул, что российские власти не "признают серьезность и масштабность проблемы домашнего насилия и дискриминационный эффект, которое оно оказывает на женщин".