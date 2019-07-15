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Роскомнадзор потребовал заблокировать пост в Facebook со свастикой на гербе РФ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить по требованию Генпрокуратуры изображение свастики на гербе РФ в рамках закона об оскорблении госсимволов, сообщает пресс-служба ведомства.

"15 июля в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к иллюстрации в социальной сети Facebook, оскорбляющей государственные символы России. Картинка содержит нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба РФ", - говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что социальной сети направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации.

На прошлой неделе аналогичное требование было направлено соцсети "ВКонтакте" из-за обнаружения в одном из комментариев в популярном сообществе MDK непристойного изображения на фоне российского флага и надписи "Конституция РФ".

Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти был подписан президентом 18 марта. Он вводит запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме. В случае обнаружение такой информации на ее удаление владельцам ресурса даются сутки с момента получения уведомления, иначе ресурс ждет блокировка.

За нарушение вводимых запретов предусмотрены санкции в виде штрафов от 30 тыс. до 300 тыс. рублей и административного ареста на срок до 15 суток (в случае повторного нарушения). Обо всех случаях возбуждения административных дел органы прокуратуры уведомляются в течение 24 часов.

Роскомнадзор Facebook

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