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Роскомнадзор потребовал от Instagram удалить непристойное изображение с флагом РФ

Роскомнадзор потребовал от Instagram удалить непристойное изображение с флагом РФ
Фото: Евгений Курсков/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от Instagram удалить картинку, оскорбляющую российский флаг, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

16 июля к Роскомнадзору обратилась Генпрокуратура, потребовав ограничить доступ к публикации, которая "содержит изображение непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации".

В Instagram отправили уведомление о внесении страницы в единый реестр запрещенной информации.

Накануне Роскомнадзор направил аналогичное требование в Facebook из-за картинки со свастикой на фоне герба РФ.

На прошлой неделе аналогичное уведомление получила социальная сеть "ВКонтакте": надзорный орган нашел в одном из комментариев в популярном сообществе MDK непристойное изображение на фоне российского флага. Комментарий удалили.

29 марта в России вступили в силу законы об оскорблении власти и госсимволов в интернете. В соответствии с ними владельцам ресурса, на котором нашли оскорбительную публикацию, даются сутки с момента получения уведомления на то, чтобы удалить ее; иначе ресурс ждет блокировка.

Instagram Роскомнадзор

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