Защиту Голунова не уведомляли о возбуждении дела против полицейских

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Защита корреспондента "Медузы" Ивана Голунова пока не знает о возбуждении уголовного дела против сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, которые работали с его уголовным делом, сообщил адвокат журналиста, представляющий "Правозащиту Открытки", Сергей Бадамшин.

"Официального уведомления СКР Ивана Голунова и его адвокатов еще не было. Сегодня мы приглашены в СКР", - сообщил Бадамшин в своем телеграм-канале в среду, комментируя появившуюся в СМИ информацию о возбуждении дела против полицейских.

Комментариями Следственного комитета России (СКР), куда сейчас передано дело Голунова, "Интерфакс" пока не располагает. Изначально делом Голунова занималось следствие УВД по ЗАО Москвы, после чего оно было передано в главк столичной полиции, который прекратил преследование журналиста.

После освобождения Голунова, как рассказывал адвокат Бадамшин "Интерфаксу", дело находилось в МВД "с соответствующим оперативным сопровождением". В его рамках, пояснял адвокат, фактически проводилась проверка действий полиции, задерживавших журналиста, для дальнейшей передачи материалов в СК. В СКР дело было передано в июне по решению Генпрокуратуры.

В среду в СМИ и соцсетях появилась информация о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении задержавших Голунова полицейских, а также начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрея Щирова.

Задержание и освобождение

Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Полиция заявила, что при личном досмотре и обыске в его квартире были изъяты наркотики. Журналиста отправили под домашний арест по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Сам Голунов заявил о своей невиновности и связал уголовное преследование со своими публикациями.

Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс, и 11 июня с него сняли все обвинения в связи с недоказанностью и освободили из-под домашнего ареста.

По ходатайству главы МВД президент уволил начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина. Четырех сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к делу Голунова, уволили после внутренней проверки, а Щиров был отстранен от работы.