Две трети россиян назвали подбрасывание наркотиков обычной практикой полиции
Больше половины опрошенных сказали, что дело Голунова не повлечет серьезных последствий для полиции
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - 66% россиян считают, что подброс наркотиков и фальсификация дел - это обычная практика в МВД, 18% верят, что такие случаи носят единичный характер, показал опрос "Левада-центра". Социологи опросили 1608 человек в 50 регионах с 27 июня по 4 июля.
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого полицейские обвинили в попытке сбыта наркотиков и который заявил, что наркотики ему подбросили, останется для МВД без серьезных последствий, считают 55% опрошенных. Еще 36% респондентов считают, что последствия для полиции в связи с этим делом все-так возможны.
Вопрос, почему на самом деле Голунова отпустили и с него сняли обвинения, разделил россиян на три почти равных группы. 32% опрошенных верят, что причиной стало отсутствие доказательств его вины. 29% сказали, что на решение освободить журналиста повлияли акции протеста. Еще 28% считают, что Голунова отпустили, так как в Кремле решили быстро погасить протесты перед "прямой линией" с президентом.
55% россиян считают, что в случае несправедливого преследования со стороны полиции шансы решить проблему крайне низки. 28% опрошенных сказали, что в этой ситуации можно ждать помощи от влиятельных знакомых, 24% рассчитывали бы на прокуратуру, 19% - на суд и правозащитников, 11% - на само следствие, 9% - только на себя. По мнению 17% респондентов, в такой ситуации рассчитывать не на кого.