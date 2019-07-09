Две трети россиян назвали подбрасывание наркотиков обычной практикой полиции

Больше половины опрошенных сказали, что дело Голунова не повлечет серьезных последствий для полиции

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - 66% россиян считают, что подброс наркотиков и фальсификация дел - это обычная практика в МВД, 18% верят, что такие случаи носят единичный характер, показал опрос "Левада-центра". Социологи опросили 1608 человек в 50 регионах с 27 июня по 4 июля.

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого полицейские обвинили в попытке сбыта наркотиков и который заявил, что наркотики ему подбросили, останется для МВД без серьезных последствий, считают 55% опрошенных. Еще 36% респондентов считают, что последствия для полиции в связи с этим делом все-так возможны.