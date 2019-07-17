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Получить паспорт РФ по упрощенной схеме смогут все жители Донецкой и Луганской областей

Получить паспорт РФ по упрощенной схеме смогут все жители Донецкой и Луганской областей
Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий возможность получения российского гражданства не только жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а всем ранее проживавшим на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Соответствующий документ размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.

Указ президент от 24 апреля 2019 года предполагал, что за паспортом в упрощенном порядке могли обратиться жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Новым указом слова "отдельных районов" исключаются.

Для подтверждения права на обращение за российским гражданством в упрощенном порядке необходимо предоставить документ, подтверждающий постоянное проживание на территориях Донецкой или Луганской областей по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года соответственно, а не только в их отдельных районах.

Упрощенный порядок получения гражданства позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, подтверждения наличия средств к существованию, подтверждения владения русским языком и отказа от гражданства иностранного государства.

В апреле российский лидер заявлял, что в Москве думают над возможностью предоставлять гражданство в упрощенном порядке всем украинцам.

Владимир Путин Донецкая область Луганская область Украина

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