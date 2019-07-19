К московской гей-паре с детьми пришли с обысками

Следственные действия прошли в отсутствие хозяев

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Москве в пятницу утром в квартиру, где живут пара гомосексуалов с усыновленными детьми, пришли оперативники с обыском. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе ЛГБТ-сообщества "Выход".

Дома никого не было, хозяева сейчас в отпуске с детьми, о котором они ранее уведомили полицию. Силовики вскрыли квартиру, об обыске хозяев не уведомили, на допрос или следственные действия их не вызывали. Об обыске они узнали от соседей.

"Правоохранительные органы лишили их возможности присутствовать при обыске и защищать свои права через адвоката", - заявили в пресс-службе "Выхода". Там напомнили, что уголовное дело по факту передачи детей в гомосексуальную семью возбудили не в отношении родителей, а в отношении работников отдела соцзащиты.

По постановлению следователя и с санкции суда неотложные следственные действия могут проводиться и в отсутствии фигурантов уголовных дел, сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

Об этой семье с двумя мальчиками СМИ начали писать в июне, когда один из детей попал в больницу с подозрением на аппендицит. Он рассказал, что живет с братом и двумя папами. Взрослых после этих публикаций допросили.

17 июля Следственный комитет сообщил, что в отношении сотрудников отдела соцзащиты, которые допустили усыновление детей гомосексуальной парой, возбуждено уголовное дело о халатности. Их подозревают в том, что из-за их попустительства были нарушены права детей и интересы государства. По версии следствия, двое мужчин, которые живут вместе, с 2010 года воспитывают двух мальчиков. Один из взрослых "пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".