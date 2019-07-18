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Туристам напомнили о штрафе в пять тысяч рублей за неоплату курортного сбора

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Вернувшиеся с отдыха в Краснодарском крае туристы стали получать уведомления о штрафе в пять тысяч рублей за неоплаченный курортный сбор, рассказали "Интерфаксу" в четверг в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туристы не платят сбор по разным причинам. Некоторые просто забывают об этом, несмотря на разъяснения при покупке тура, некоторые не платят принципиально - считают, что их пытаются обобрать и сбор уже должен быть включен в стоимость путевки.

Конфликты часто возникают с туристами льготных категорий, которые освобождены от уплаты налога, но не могут подтвердить это документально и просят поверить им на слово или "проверить по базе", рассказали в АТОР.

"Как показывает практика, туристы недооценивают отели и санатории, у которых есть все паспортные данные отдыхающих и адрес проживания. Конечно, найдутся гостиницы, которые не будут жаловаться на "уклонистов". Но если туристы слишком демонстративно отказывались платить, велика вероятность, что их внесут в "черный список" неплательщиков для оформления штрафа, и по возвращении домой они получат "письмо счастья", - сказали в ассоциации.

В целом, по данным АТОР, от оплаты сбора отказывается всего несколько процентов от всех организованных туристов.

Эксперимент по курортному сбору в регионе начался год назад. 10 рублей за каждые сутки проживания сейчас взимают в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Сбор платят только совершеннолетние туристы и только в официально зарегистрированных объектах размещения.

Краснодарский край

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