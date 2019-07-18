МИД РФ выразил протест США из-за ситуации с визами для американских учителей

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В МИД РФ сообщили, что вызвали дипломата США и выразили ему решительный протест в связи с заявлениями США о том, что Россия якобы отказала в визах сотрудникам Англо-американской школы в Москве.

Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности и в реальности дело обстоит с точностью до наоборот, говорится в распространенном вечером в четверг комментарии Департамента информации и печати МИД России о демарше посольству США в России. Как заявили в российском МИДе, "утверждения, будто Россия отказала во въезде американским учителям - откровенная ложь".

"Мы никому не отказывали. Наоборот, готовы оформлять визы всем работникам дипломатических представительств США в нашей стране, в том числе школьным преподавателям, максимально оперативно - при условии, что Вашингтон будет так же поступать в отношении российского персонала", - говорится в комментарии российского дипведомства.

Ранее стало известно, что трем десяткам учителей Англо-американской школы в Москве отказали в российских визах.