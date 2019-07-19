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Жители Камчатки ощутили трехбалльное землетрясение

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло в ночь на пятницу по местному времени. Его очаг залегал на глубине 62,2 км. Эпицентр находился примерно в 90 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского ", - сказал собеседник агентства.

Представитель РАН отметил, что энергетический класс землетрясения составил 11,9.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались силой до трех баллов.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.

Камчатка

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