Жители Камчатки ощутили трехбалльное землетрясение
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
"Сейсмическое событие произошло в ночь на пятницу по местному времени. Его очаг залегал на глубине 62,2 км. Эпицентр находился примерно в 90 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского ", - сказал собеседник агентства.
Представитель РАН отметил, что энергетический класс землетрясения составил 11,9.
В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались силой до трех баллов.
"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.